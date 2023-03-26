أشرف صبحي عن بيان وزارة الرياضة: ليس تهديدًا أو وعيدًا لأحد

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بيان وزارة الرياضة حول تطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.
وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: "تم التنسيق مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لإحداث التكامل بين المنظومة الرياضية والإعلامية".
وأضاف: "هناك سلوكيات عامة يجب اتباعها في الرياضة المصرية وشكل التنافس الرياضي في مصر".
وأوضح وزير الرياضة: "الرياضة المصرية لا تتمثل في كرة القدم فقط، وكرة القدم مهمة؛ لأنها تعطي صورة عنالرياضة المصرية".
وأكمل أشرف صبحي تصريحاته: "بيان الوزارة لا يعتبر تهديدا أو وعيدا، لكننا نحتاج إلى التعاون جميعا؛ من أجل شكل الرياضة المصرية"، مضيفا: "من حق كل مؤسسة رياضية على الأخرى، تنفيذ كامل للقوانين؛ لحفظ الحقوق".