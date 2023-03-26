 أشرف صبحي عن بيان وزارة الرياضة: ليس تهديدًا أو وعيدًا لأحد - بوابة الشروق
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أشرف صبحي عن بيان وزارة الرياضة: ليس تهديدًا أو وعيدًا لأحد

محمد عاطف
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 12:12 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 12:12 ص

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بيان وزارة الرياضة حول تطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.

وقال أشرف صبحي  في تصريحات تليفزيونية: "تم التنسيق مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لإحداث التكامل بين المنظومة الرياضية والإعلامية".

وأضاف: "هناك سلوكيات عامة يجب اتباعها في الرياضة المصرية وشكل التنافس الرياضي في مصر".

وأوضح وزير الرياضة: "الرياضة المصرية لا تتمثل في كرة القدم فقط، وكرة القدم مهمة؛ لأنها تعطي صورة عنالرياضة المصرية".

وأكمل أشرف صبحي تصريحاته: "بيان الوزارة لا يعتبر تهديدا أو وعيدا، لكننا نحتاج إلى التعاون جميعا؛ من أجل شكل الرياضة المصرية"، مضيفا: "من حق كل مؤسسة رياضية على الأخرى، تنفيذ كامل للقوانين؛ لحفظ الحقوق".


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