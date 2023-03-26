الصحة: 5 نصائح هامة يجب اتباعها بين وجبتي الإفطار والسحور

تعتبر فترة ما بين الافطار والسحور خلال شهر رمضان من أهم الساعات في اليوم، لأنها تمد الجسم بالغذاء خلال اليوم التالي، ونظرا لأهمية هذه الفترة يوميا خلال شهر رمضان قدمت وزارة الصحة والسكان 5 نصائح هامة يمكن القيام بها في الفترة بين الإفطار والسحور وهي:

1- اشرب 8 أكواب من المياه

2- تناول الفاكهة وشرب العصائر الطبيعية

3- التقليل من شرب العصائر الجاهزة المحلاة بالسكر والمواد الحافظة لأنها تشعرك بالعطش

4- التقليل من شرب القهوة والمشروبات الغازية لأنها مدرة للبول وقد تسبب الجفاف

5- لا مانع من تناول الحلويات الرمضانية لكن بكميات قليلة مع ضرورة اتباع الإرشادات الصحية أثناء تحضيرها