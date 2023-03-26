الهند: مستشفيات نيودلهي تجري تدريبات لتقييم استعدادها للتعامل مع كورونا

أجرت مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي التي تديرها الحكومة اليوم الأحد، تدريبات على حالات طوارئ طبية وهمية لتقييم مدى استعداداتها لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسط زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة.



وأجرى مستشفى "لوك ناياك جاي براكاش نارايان"، الذي كان عنصرا أساسيا في معركة العاصمة الوطنية ضد "كوفيد-19"، تدريبات لمدة ساعتين.



ونقلت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية عن الدكتور سوريش كومار، المدير الطبي بمستشفى "لوك ناياك جاي براكاش نارايان"، قوله: "قمنا بتقييم وقت الاستجابة للمرضى، وتحديد الوقت الذي يستغرقه المستشفى منذ نقل المريض إلى المستشفى حتى يتم تحويله إلى غرفة".



وأضاف: "بالنسبة للمرضى الذين حالتهم حرجة الذين يحتاجون إلى النقل إلى وحدة الرعاية المركزة، لدينا ممر أحمر، قمنا بالتحقق من عمل كل أجهزة التنفس ونقاط الأكسجين، لدينا حوالي 450 سريرا لمرضى فيروس كورونا".