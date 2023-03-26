بيسكوف: طول مدة اللقاء بين الرئيس الروسي والصيني دليل روح الثقة بين الزعيمين



أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن طول المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينج، دليل على روح الثقة وثراء المحادثات بين الزعيمين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين"، المذاع عبر قناة "روسيا -1"، إن اللقاء بين الرئيسين لم يكن مخططا له، وأنه "دام لفترة أطول من المدة التي كانت مخططة، وبشكل غير متوقع، ما يدل مزاج القادة وروح الثقة بينهما".

وكان الرئيس الصيني قام بزيارة رسمية إلى موسكو خلال الفترة من 20 وحتى 22 من مارس، وهي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

وفي اليوم الأول، تحدث الرئيسان وجها لوجه لمدة أربع ساعات ونصف تقريبا، وفي اليوم الثاني، استغرقت المفاوضات حوالي ست ساعات بأشكال مختلفة.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على بيان مشترك بشأن تطوير التعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.