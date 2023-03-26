تقرير: جوجل تعرض 320 ألف دولار على بعض العاملين الأيرلنديين لتسريحهم

يحصل العاملون الذي يواجهون التسريح من شركة ألفابت الشركة الأم لشركة جوجل في ايرلندا على تعويضات تصل بالنسبة للعامين الأطول خدمة إلى أكثر من 300 ألف يورو (322.790 دولار)، حسبما ذكرت صحيفة تايمز اليوم الأحد.



وعرضت الشركة على العاملين حزم خروج تشمل ستة أسابيع لكل عام من العمل. وسيتم تسريح ما يصل إلى 240 موظفا في إطار خطة أوسع لخفض العمالة تشمل 12 ألف موظف على المستوى العالمي والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في يناير الماضي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وتعتزم جوجل إلغاء 12 ألف وظيفة والتي تعادل خفضا بنسبة 6% من قوتها العاملة على مستوى العالم. وذكرت تايمز أن محادثات التسريح بدأت يوم الخميس، مضيفة أن الوظائف المعنية في دبلن تشمل 85 وظيفة في قسم المبيعات و80 وظيفة في قسم التكنولوجيا و75 وظيفة في خدمات الدعم.



وأضحت الصحيفة أن موظفا ايرلنديا انضم إلى جوجل في عام 2003 سيحصل على تعويض تتجاوز قيمته 300 ألف يورو.