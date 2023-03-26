أفغانية تحدثت ضد طالبان تخشى العودة لبلادها بعد رفض بريطانيا منحها تأشيرة جديدة

تعيش سيدة أفغانية تحدثت ضد طالبان، حالة من القلق على حياتها، بعد أن رفضت وزارة الداخلية البريطانية منحها تأشيرة إقامة جديدة، وأشارت إلى ضرورة عودتها إلى أفغانستان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأحد.

وتدعو الافغانية مريم أميري، التي تعيش حاليا في جلاسجو، الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها، حيث تقول إن زوجها، وهو أيضا من أفغانستان، كان يعمل مع القوات البريطانية، وأن عودة أي منهما إلى أفغانستان لن تكون آمنة.

ومن جانبها، قالت النائبة البرلمانية، أليسون تيوليس، إن نصيحة وزارة الداخلية بأن السيدة أميري يمكنها أن تعود إلى العيش في أفغانستان، تتسم بـ "الخطورة"، ولا تعكس التغييرات التي طرأت على البلاد منذ أن صدرت أول تأشيرة لها في عام 2016.

وجاء في إشعار قرار وزارة الداخلية، الذي اطلعت عليه وكالة أنباء "بي إيه ميديا"، أن السيدة أميري لا تفي بمتطلبات الحد الأدنى للدخل، وأن وزير الداخلية لم ير أي دليل على وجود "عقبات لا يمكن التغلب عليها" أمام السيدة أميري وزوجها، من أجل مواصلة حياتهما الأسرية سويا في أفغانستان.

وكانت طالبان عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات الغربية.