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مسؤول بريطاني: لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لهبط اقتصادنا 4%

لندن - د ب أ
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 1:42 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 1:42 م


ذكر رئيس مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن الاقتصاد في المملكة المتحدة كان سيقل 4%، لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وذكر ريتشارد هيوز أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على الاقتصاد هو "بحجم" جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة وتشهد البلاد "أكبر ضغط على مستويات المعيشة" على الإطلاق، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

وقال هيوز لبرنامج "الأحد مع لورا كونسبرج" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لكن نتوقع مع تجاوزنا هذا العام ودخولنا في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، أن يبدأ الدخل الحقيقي في التعافي.

وأضاف "لكن مازالت القضية هي أن القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين، لا تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، حتى بعد خمس سنوات".

وتابع أن ذلك يرجع "جزئيا" إلى تراجع نمو المملكة المتحدة بسبب قيود العرض على "المحركات الرئيسية" للنمو.

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