قال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إنه تواصل مع المطرب تامر حسني ليحيي حفل زفافه الذي عُقد مؤخرا.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، وعُرضت مساء الأحد: «كلمت تامر وقلتله ده فرحي أنا مش حد تاني.. وأنا عاوزك شغل فشوف هتعمل معايا إيه.. قالي 1000 مليون مبروك الدنيا غليت ووفر فلوسك.. جالي بفرقته من غير مقابل».



ونفى ما تردَّد عن أن تامر حسني تغاضى عن نصف قيمة أجره، موضحا أن تامر لم يتقاضَ أي أموال، وكذا الأمر بالنسبة للمطرب رامي صبري ونجوم آخرين.





وخلال المقابلة نفسه، نفى شاكوش، ما تردد بأن تكلفة حفل زفافه بلغت مليوني جنيه، قائلا: «أكتر والله.. أنا فرحت لما قالوا إن الفرح كلف 2 مليون جنيه.. فرحي الحمد لله كلف 4 ملايين و200 ألف (جنيه)».



وفيما عقّبت بسمة على هذه التكلفة قائلة: «مش خسارة في العروسة»، ردّ شاكوش: «طبعا مش خسارة فيها».





