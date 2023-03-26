قال وزير الدولة البريطاني للتسوية والإسكان والمجتمعات، مايكل جوف، إنه سيتم حظر بيع أكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك" للجمهور في بريطانيا كجزء من حملة أوسع ضد السلوك المعادي للمجتمع.

وأوضح جوف أن"بلاء" أكسيد النيتروز يحول الأماكن العامة إلى "ساحات لتعاطي المخدرات" ويساعد في تغذية السلوك المعادي للمجتمع، وهو الأمر الذي عقد الوزراء العزم على القضاء عليه، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويأتي الحظر على الرغم من التقييم الذي أجراه المجلس الاستشاري المستقل المعني بمراقبة سوء استخدام العقاقير والذي خلص إلى أنه سيكون من غير المتناسب فرض حظر تام بالنظر إلى مستوى الضرر المرتبط بأكسيد النيتروز.

وأوضح جوف أنه يتفق مع وجهة النظر التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وقال جوف، لبرنامج "سوفي ريدج أون سانداي" على شبكة سكاي نيوز البريطانية "أعتقد أن من تتاح له الفرصة للتجول في حدائقنا في مدننا الرئيسية سيشاهد هذه العلب الصغيرة، هذه العلب الفضية أمثلة على أشخاص يتعاطون عقارا يمكن أن يكون له تأثير نفسي وعصبي ويساهم في السلوك المعادي للمجتمع بشكل عام ".

وقال جوف إن الوزراء لم يقرروا بعد ما هو مستوى تصنيف المخدرات الذي سيتم تحديده بالنسبة لغاز الضحك.

يشار إلى أنه يتم إدراج أكسيد النيتروز كمخدر في السياقات الطبية وطب الأسنان وكغاز للكريمة المخفوقة.