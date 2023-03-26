كومان: يجب تسجيل أكبر عدد من الأهداف أمام جبل طارق

قال رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، إنه يهدف لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في مواجهة جبل طارق غدا الاثنين، في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل، وذلك لتعويض الخسارة القاسية أمام فرنسا في الجولة الماضية بالتصفيات.

وخسر المنتخب الهولندي صفر/ 4 أمام فرنسا أول أمس الجمعة في أولى مباريات الفريق في المجموعة الثانية بالتصفيات، وهي أول مباراة لكومان بعد توليه مسؤولية الفريق.

وأوضح كومان في مؤتمر صحفي: "منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 97 يجب علينا بذل كل ما بوسعنا لتسجيل أكبر عدد من الأهداف قدر الإمكان، يجب علينا أن نواصل المسير".

وأضاف: "نعلم أن منتخب جبل طارق سيدافع بأكثر عدد من اللاعبين، لكننا نأمل في خطف هدف سريع. خط هجومنا سيكون مهما للغاية".

كان كومان قد لعب بطريقة 4/3/3 أمام فرنسا، لكنه لم يستبعد التحول لطريقة 5/3 /2 أمام منافسه المقبل، كما أبدى ثقته في الطريقة الحالية التي يلعب بها فريقه.

وتابع كومان: "حدث ذلك فقط في مباراة فرنسا، ليس لدي شك للحظة أنه كان يجب أن نتعامل بشكل مختلف في المباراة الأخيرة، ستتحسن الأمور أنا مقتنع بذلك".