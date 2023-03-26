خالد الجندي يشيد بحرص الشباب على الصلاة وتلقي العلم رغم أمطار الجمعة: حاجة تفرح القلب

أشاد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحالة الكرم العارمة والمبشرة بالخير التي اتسم بها المصريون خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أنها تعكس معدن الشعب الأصيل.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد: «كل شيء في حياتنا وبلادنا مبشر وكله خير ويسعد القلب بفضل الله - عز وجل – الناس تتصدق في كل اتجاه، وكل من أعرفهم فقراء وأغنياء يخرجون الصدقات ويحرصون على إطعام الصائمين وتقديم وجبات للفقراء».

وأعرب عن سعادته بتوزيع كراتين رمضان على المحتاجين وإقامة موائد الرحمان، قائلًا إن المواطنين يسعون لفعل الخير في شهر رمضان؛ بسبب إدراكهم للظروف العالمية الصعبة، والحاجة إلى التضامن في هذا الوقت.

وتوجه بالشكر إلى العلماء والدعاة وأهل الله، الذين قاموا بواجبهم على أتم وجه، ودعوا المواطنين إلى الإطعام ورعاية الفقراء والأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين والعلاج والكساء والإيواء.

وذكر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأزهر الشريف أقام أكبر مائدة رحمن قد تراها العين، معقبًا: «ساحة المسجد تضم مئات الآلاف يفطرون في وقت واحد على كرم الله».

وأضاف أن الشباب كان حريصًا على صلاة التراويح في المسجد أمس الأول الجمعة، رغم غزارة الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الشوارع بشكل عجيب.

ولفت إلى أن يوم الجمعة شهد مباراة للمنتخب المصري مع نظيره المالاوي، متابعًا: «إزاي الشباب سابوا المباراة ونزلوا عشان يحصلوا القيام ومجلس العلم، محدش يكلمني عن شباب بلدنا تاني، شباب بلدنا بخير وأعظم رجالة بفضل الله، لا همهم مباراة أو غيره».

ووصف امتلاء المسجد بالرواد بأنه «مفرح للقلب»، معربًا عن تقديره لبقائهم من أجل الاستماع لدرس الملتقى الفكري بعد صلاة التراويح، وعدم تحرك أحد منهم أثناء المحاضرة التي ألقاها في مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.