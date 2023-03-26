 الحكومة الألمانية تطلق غدا منصة لإعادة الإعمار في أوكرانيا - بوابة الشروق
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الحكومة الألمانية تطلق غدا منصة لإعادة الإعمار في أوكرانيا

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 7:18 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 7:18 م
تعتزم الحكومة الألمانية غدا الاثنين تدشين منصة لتعزيز الجهود الخاصة بإعادة الإعمار في أوكرانيا، حيث تهدف المنصة إلى تحسين الربط الشبكي بين المنظمات الحكومية والخاصة والإقليمية وكذلك المبادرات المشاركة في هذه الجهود.

ومن المنتظر أن تعمل المنصة أيضا كمركز التقاء لكل الراغبين في المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وتتضمن المنصة موقعا إلكترونيا يقدم معلومات عن العروض وفرص التمويل المقدمة من الحكومة الألمانية، وهو يخاطب الشركات والبلديات والقطاع العلمي ومنظمات المجتمع المدني.

وسيشارك السفير الأوكراني أوليكسي ماكييف ووزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه، والعديد من ممثلي وزارات أخرى في حفل افتتاح المنصة والذي سيقام في مقر وزارة التنمية الألمانية.

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