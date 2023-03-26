وقعت جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال احتفالية اليوم الأحد، برنامج إطار العمل الإقليمي خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.

وتحظى الاحتفالية بحضور رفيع المستوى للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي.

وتشهد الاحتفالية إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، والتي تحمل عنوان «نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي».

وتوجهت «والي» بعد التوقيع بجزيل الشكر للجامعة والدول الأعضاء وشركاء التنمية والهيئات الأممية الدعم المتواصل لجهود المكتب المعني بالمخدرات والجريمة.

وأضافت أن هذا الدعم مهّد الطريق ليكون إطار العمل الإقليمي للدول العربية حقيقة ملموسة، مشددة على أهمية التعاون الإقليمي الفعال، في مواجهة الجريمة والإرهاب والفساد والمخدرات، والتي تمثل تهديدات عابرة للحدود، لا يمكن احتوائها من خلال الجهود الوطنية فحسب.

وذكرت أن جامعة الدول العربية منصة غاية في الأهمية لتنسيق التشريعات والإجراءات الخاصة لمواجهة التهديدات وتبادل الخبرات والمعلومات، قائلة: «العالم يمر بعدة أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، لها تداعيات جسيمة على أمن المجتمعات».

وأوضحت أن «الدول العربية تعد ضمن الأكثر تأثرًا بالصراعات والنزاعات في المنطقة ذاتها، وتطورات الأزمات الدولية كحرب روسيا وأوكرانيا، التي تمثل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي للدول العربية».