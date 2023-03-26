كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل اجتماعه مع لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، ورئيس اتحاد الكرة، جمال علام، عقب مباراة المنتخب الوطني الأخيرة.

وأضاف صبحي خلال تصريحاته عبر قناة صدي البلد، أن محمد صلاح طالب مسئولي منظومة كرة القدم، بأهمية حصول اللاعبين على رواتبهم كاملة، وعدم تأخيرها، من أجل أن تركيز اللاعبين في الملعب فقط.

وتابع: "الوزارة تقوم بدعم جميع المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وخاصة المنتخب الأولمبي، موضحًا أننا نملك لاعبين على مستوى عال".

وأضاف أن الوزارة تسعى لعودة الثقة لمنظومة كرة القدم المصرية، خاصة بعد فشل التأهل لمونديال قطر، والفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هناك رغبة في عودة الجماهير بأعداد كبيرة خاصة في مباريات المنتخب الوطني الأول والأولمبي، من أجل التأهل لأولمبياد باريس ونهائيات كأس العالم المقبلة.