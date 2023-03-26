بوتين عن زيارة ماريوبول: كان ضروريا الشعور براحة السكان الجدد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان من المهم بالنسبة له خلال تفقده مدينة ماريوبول أن يشعر براحة السكان الجدد.

وأضاف بوتين، في مقابلة أذاعتها قناة روسيا اليوم "لقد اختمرت منذ فترة طويلة في ذهني فكرة ضرورة القيام بزيارة العمل هذه كان من المهم طبعا التحدث مع الناس".

وذكر بوتين، أنه التقى بشكل عفوي ببعض سكان المدينة الذين دعوا رئيس الدولة لزيارة الشقق التي استلموها بدلا من بيوتهم المدمرة.

وأشار بوتين، إلى أن الشقق في المجمع السكني "نيفسكي" في ماريوبول تركت لديه الانطباع الحسن، وشدد على أنها لا تقل جودة عن بعض أحياء العاصمة موسكو.

وماريوبول هي إحدى المدن الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا بعد العملية العسكرية.