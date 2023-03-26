تركيا: احتمال انضمام السويد إلى الناتو لم ينته تماما

أكد الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن احتمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم ينته تماما، وأن ذلك مرتبط بالخطوات التي ستقدم عليها ستوكهولم.

وأوضح قالن في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، بعد ظهر اليوم الاحد، أن الموافقة على عضوية فنلندا في الناتو جاءت نتيجة لاستجابة الأخيرة للمطالب التركية بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية والحد من أنشطة أنصار حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

وأضاف قالن أن تركيا كانت وما زالت تؤيد فكرة توسع حلف شمال الأطلسي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

أما فيما يخص ملف شراء تركيا مقاتلات من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة، قال قالن: "بالطبع نريد شراء هذه المقاتلات وتحديث ما بحوزتنا، ولكن في حال لم نتوصل إلى اتفاق نهائي حول الصفقة، فلدينا بدائل".

وحول اللقاءات التي أجراها مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي مؤخرا، قال قالن: "قلت لهم إنكم ترتكبون خطأ منطقيا بربطكم موضوع مقاتلات إف-16 بملف عضوية السويد في الناتو، قلت لهم إنكم بهذه الخطوة تقودون الحوار إلى طريق مسدود".

وعن الزيارة التي أجراها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مؤخرا إلى مصر، أوضح قالن أن الزيارة كانت مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن تشاووش أوغلو تناول مع نظيره المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية والوضع الراهن في شرق المتوسط.

وتابع قائلا: "نؤمن بأن تحسن العلاقات بين تركيا ومصر له فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين، بل لليبيا وفلسطين ولعموم المنطقة".