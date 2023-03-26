الأهلي يكشف سبب تخصيص 100 تذكرة للجماهير السودانية

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قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي كانت حريصة على أن تطرح تذاكر مباراة الهلال السوداني لتناسب كافة الأطياف.

وأضاف شلبي في تصريحات تليفزيونية: "حرصنا على وضع اسعار تذاكر تناسب كل أطياف جماهير الأهلي وتكون في متناول الجماهير بالكامل في اطار الحرص على الحضور الجماهيري المكثف".

وتابع: "كان هناك أسعار مقترحة أغلى من التي تم الاعلان عنها، وتم الوصول للأسعار الحالية، جماهير الأهلي تلعب دور تاريخي، ولدينا ثقة كبيرة في الجماهير لرسم اللوحة الفنية الجميلة في المدرجات في مباراة الهلال السوداني

وكشف: "هناك حملات توعية للجماهير عن كيفية دخول المدرجات خلال المباراة، وفيديوهات محاكاة لدخول المباراة بسهوية ويسر وسيتم فتح بوابات الاستاد من الرابعة عصر وحتى ساعة قبل انطلاق المباراة".

وأوضح: "السلطات الأمنية حددت 100 تذكرة لجماهير الهلال السوداني، ويتسلمها فريق الهلال، عبارة عن دعوات وسيتم الحصول عليها خلال الاجتماع الفني".

وأتم: "مساعد وزير الخارجية السوداني أرسل خطاب بشأن موعد وصول البعثة واستقبالها وشكل التحرك الخاص بيها، واستجبنا لها بشكل سريع ونتعامل مع كل خطابات الجانب السوداني في اطار التعاون والعلاقة التاريخية بين الناديين".