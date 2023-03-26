التشيك ترحب بالاتفاق بين ألمانيا والمفوضية الأوروبية بشأن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق

رحب رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا باتفاق بين ألمانيا والمفوضية الأوروبية، الذي تم التوصل إليه أمس الأول الجمعة، في نزاعهما بشأن مستقبل السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق.

وذكر فيالا أنه واحد من الإنجازات، التي حققتها الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، طبقا لما ذكرته "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأحد.

وأضاف أنه أعطى التشيك نقطة انطلاق أفضل للمفاوضات حول المعيار السابع الأوروبي المقترح.

وكان وزير النقل الألماني فولكر فيسينج ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، قد أعلنا عبر موقع تويتر، أمس السبت، توصل الطرفين لاتفاق في الخلاف بشأن حظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق.

وأوضح الوزير الألماني، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، أنه تم التوصل للاتفاق في وقت متأخر مساء أمس الأول الجمعة، مما يمهد الطريق أمام إمكانية إعادة ترخيص المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التي تقتصر على استخدام الوقود المحايد مناخيا، حتى بعد عام 2035.

وأضاف فيسينج أنه تم تحديد خطوات إجرائية ملموسة وخطة زمنية محددة بشكل ملزم " ونحن نسعى إلى إتمام العملية بحلول خريف 2024".

من جانبه، كتب تيمرمانس على تويتر: "توصلنا إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن الاستخدام المستقبلي للوقود الإلكتروني في السيارات"، وقال إنه سيتم العمل الآن على ضمان المصادقة على المرسوم الخاص بمعايير ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للسيارات بأسرع ما يمكن.