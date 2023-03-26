القوات الأوكرانية: صد موجة من الهجمات الروسية في الشرق

قالت القوات الأوكرانية إنها صدت حوالي 50 هجوما شنته، اليوم الأحد، قوات روسية على مختلف قطاعات الجبهة في شرق البلاد.



ووفقا لهيئة الأركان العامة في كييف، تركزت الهجمات حول بلدات ليمانسك وباخموت وأفديفكا ومارينسك.



وقال مسئولون أوكرانيون، إن الوحدات الروسية تكبدت مجددا خسائر فادحة، حيث تم صد التقدم "بعمليات احترافية ومنسقة"، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة المعلومات.



ومنذ أكثر من عام من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، يحاول الجيش الروسي لأسابيع تحقيق اختراق على خطوط الجبهة المجمدة إلى حد كبير في شرق أوكرانيا.