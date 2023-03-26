أول تعليق من مدرب البرازيل بعد الهزيمة أمام المغرب

علق رامون مينيزينس المدير الفني لمنتخب البرازيل، على هزيمة الفريق أمام المغرب اليوم الأحد، في المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين على ملعب طنجة.

وكان المنتخب المغربي قد حقق الانتصار بهدفين لهدف أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من اليوم الأحد، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية القادمة.

وقال مينيزينس في تصريحات تليفزيونية: «لم أكن أتوقع هزيمة فريقي أمام المغرب، ولكننا لعبنا ضد فريق منظم ورائع وقدموا أداء جيدًا جدا».

وأضاف: «المكسب لي من تلك المباراة، أننا أعطينا الفرصة لبعض اللاعبين الشباب للظهور بقميص المنتخب البرازيلي، وقدموا أداء جيدًا في مواجهة اليوم».

وأوضح: «واجهتنا بعض الصعوبات في بداية اللقاء، ولقد فكرنا خلال الشوط الأول في تعزيز خط الدفاع، لأن منتخب المغرب قوي للغاية على الأطراف».

وأتم: «كنا نريد تحقيق الانتصار أمام المغرب، ولكننا لم ننجح في تحقيقه، بشكل عام أنا راضٍ عن كل ما حدث».