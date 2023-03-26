نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي: القطاع المصرفي يمر بفترة من عدم اليقين

ذكر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس أن القطاع المصرفي "يواجه فترة من عدم اليقين الشديد"، حيث يتحدد النهج الخاص بسياسة أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة ، دون التزام مسبق بإجراء محدد.

وقال المصرفي الإسباني في مقابلة مع صحيفة "بيزنيس بوست"، نشرت على الموقع الالكتروني للبنك اليوم الأحد "إننا منفتحون فيما يتعلق بالمستقبل"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف "السؤال الآن هو كيف أن الأحداث في النظام المصرفي الأمريكي وبنك كريدي سويس ستؤثر على اقتصاد منطقة اليورو".

وتابع "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، نحتاج لتقييم ما إذا كانت(الأحداث) ستؤدي إلى تشديد إضافي لشروط التمويل".

وأضاف أنه يريد عودة "في الوقت المناسب" لهدف التضخم للبنك وهو 2%.

نعرف أنه لا يمكن أن يكون غدا، لكن يتعين أن يكون داخل أفق التوقع لدينا وهي فترة عامين".