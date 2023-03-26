وفاة الطيار التشيكي إميل بوتشيك عن عمر ناهز الـ100 عام

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توفي الطيار التشيكي، الذي حارب إبان الحرب العالمية الثانية، إميل بوتشيك عن عمر ناهز 100 عام.

وأعلنت وزارة الدفاع في براغ، اليوم السبت، وفاة الطيار الحربي السابق بعد شهر من عيد ميلاده في برنو.

وكان بوتشيك آخر طيار ظل حيا ممن قاتلوا في صفوف سلاح الجو البريطاني الملكي ضد ألمانيا النازية من أفراد جيش تشيكوسلوفاكيا في المنفى.

وتم منحه اللقب الفخري كجنرال بالجيش، وهي أعلى رتبة يمكن أن يصل إليها ضابط، قبل نحو أربع سنوات.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا تكريما لخدمة بوتشيك: "قاتل الجنرال بوتشيك لتصبح بلادنا ديمقراطية وحرة ومستقلة".

وغادر بوتشيك تشيكوسلوفاكيا التي كانت خاضعة للاحتلال النازي في 1939 في سن السادسة عشرة. وحارب في البداية في فرنسا. وبعد تلقيه تدريبا كطيار حربي حلق في 26 مهمة لصالح سلاح الجو البريطاني.

وعمل كميكانيكي سيارات لاحقا. وجلس في طائرة حربية من طراز "سوبر مارين سبيتفاير" لاحقا في سن الـ 93 مجددا لمدة قصيرة خلال رحلة لرؤية المعالم السياحية في انجلترا.

ولم يتم الاعتراف بخدمة جنود تشيكوسلوفاكيا في المنفى في صفوف الحلفاء الغربيين إلا بعد انهيار حلف وارسو في 1989.