دراسة: سلوك اليابانيين في ارتداء الكمامات لم يتغير منذ عام

أظهرت دراسة أجرتها مجموعة بحثية يابانية، أن حوالي 50% ممن شملتهم الدراسة قالوا إنهم يتخذون قرارا بشأن ارتداء كمامات، اعتمادا على ظروف العدوى في منطقتهم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، أن الدراسة أظهرت أن 30% قالوا إن قرارهم يستند إلى ما إذا كان الكثير من الأشخاص حولهم يرتدون كمامات.

وتجري مجموعة بقيادة الأستاذ الجامعي المساعد ناكات تيسوكي بجامعة طوكيو، والأستاذ المساعد تاكاكو ريو بجامعة هوتوتسوباشي، دراسة إلكترونية أسبوعية منذ أغسطس الماضي.

ونشرت المجموعة، البيانات التي حصلت عليها في الأسبوع الأول من هذا الشهر.

كانت الحكومة اليابانية، قد خففت من القواعد الإرشادية لارتداء الكمامات في 13 مارس الجاري، ليصبح الأمر متروكا للأفراد أن يحددوا ما إذا كانوا يريدون ارتداء أقنعة أوجه أم لا.

وكشفت نتائج الدراسة أن 66.5% ممن تم استطلاع آرائهم، قالوا إنهم دائما أو عادة ما يرتدون كمامات عندما يسيرون في شوارع تشهد حركة مرور منخفضة، وقال 82.6% إنهم يفعلون ذلك دائما أو عادة عندما يقومون بالتسوق في متاجر أو أماكن أخرى.

ولم يطرأ تغيير على هذه الأرقام منذ العام الماضي.

كانت وكالة جيجي برس اليابانية قد أشارت إلى تراجع عدد الإصابات بكورونا في البلاد في النصف الأول من الشهر الجاري بواقع 13 ألف حالة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و392 ألفا و879 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات بين مرضى كوفيد-19 بواقع 307 حالات، ليصل إلى 73 ألفا و556 حالة.