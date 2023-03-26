أبو الغيط يشهد توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023-2028

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، وذلك بمشاركة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له خلال الفعالية، إن هذا التوقيع يشتمل على عدد من الموضوعات الهامة، التي تخص منع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ بهدف تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والجرائم المالية.

وأوضح أن هذا البرنامج الهام يركز على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، معربا عن سعادته بإطلاق المرحلة الثالثة من التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعد إطلاق المرحلة الأولى خلال الفترة 2011- 2015، من مقر جامعة الدول العربية، ثم المرحلة الثانية خلال الفترة 2016 – 2022.

وأضاف أن لفعاليات هذا اليوم أهمية خاصة، حيث نُطلق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، مهنئا في هذا الإطار وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على هذه المبادرة الهامة، التي رحب بها مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب واعتمدها كمدخل ومنظور مختلف عن المنظور الأمني والصحي السائد في معالجة خطر المخدرات على نحو فعّال وشامل.

وتابع: "لا شك أن لقضية المخدرات أبعاداً متعددة، منها ما هو نفسي، ومنها ما هو أسري وما يتعلق بالتنشئة، ولكنها في المحصلة تبقى أنها ظاهرة اجتماعية بامتياز، وخطرٌ يهدد المجتمع في مجموعه، ويبطئ من حركة التنمية فيه، ويُساعد على انتشار ظواهر سلبية أخرى خطيرة ومُدمرة للنسيج الاجتماعي، كالجريمة بمختلف أنواعها، والفساد، والعنف والتفكك الأسري وغير ذلك من الآفات الاجتماعية.

وأكد مجدداً على الدعم الكامل من جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في القطاع الاجتماعي، لعمل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وكل المجالس الوزارية المتخصصة، ومنظمات العمل العربي المشترك، بما يُعزز مساعي الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ البرنامج وخطة العمل الطموحين، وبما يسهم بشكل فاعل في مواصلة جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومحاصرة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وحماية أمن مجتمعاتنا واستقرارها ورفاهيتها.