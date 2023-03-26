أسوان تشارك في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة

شاركت محافظة أسوان مساء أمس السبت، في الحدث البيئي العالمي "ساعة الارض"، بالتنسيق مع وزارة البيئة، الذي شهد مشاركة واسعة مع مختلف دول العالم من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة.

وقال رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان الدكتور أحمد زكي أبو كنيز - في تصريح صحفي اليوم - إنه جرى إطفاء الأنوار بدءاً من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 9:30 مساء؛ للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية ، وظهور مصر بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

وأشار إلى أن المنتدى المحلي لتنمية نهر النيل بأسوان والاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، شارك الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان، هذا الحدث العالمي، من خلال إطفاء الأنوار، وغلق الأجهزة الكهربائية الغير حيوية بمقر الجهاز بمدينة أسوان، كما جرى إلقاء عدة محاضرات علمية حول المناسبة، بمشاركة صابر شحاته مدير الإعلام بفرع جهاز شئون البيئة بأسوان، وأعضاء المنتدى المحلى لتنمية نهر النيل بأسوان، والاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، ودارت المحاضرات حول الحدث وأهميته وضرورة حماية الأرض من التغيرات المناخية والتوفير بقدر الإمكان من استخدام الطاقة، خاصة ذات الأصل الاحفورى ودور أفراد المجتمع في ذلك.

في سياق متصل، شهدت مدينة ادفو شمال محافظة أسوان، المشاركة في حدث ساعة الأرض، بإطفاء الأنوار داخل مبنى ديوان عام مدينة ادفو، بمشاركة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وممثل الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والاتحاد النوعي للبيئة بأسوان.

وتم إطلاق حملة توعية للمواطنين بهذه المناسبة، والحديث عن المخاطر التى تتعرض لها الأرض جراء زيادة معدلات الانبعاثات من غازات الاحترار العالمى

وفي ديوان قبلية الكنيزات بادفو، أقيمت سهرة رمضانية في إطار هذه المناسبة، وتمت الاستعانة بالشموع للتعبير عن حدث ساعة الأرض، شمل محاضرة تحدث خلالها الدكتور احمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، عن أهمية الحدث وضرورة المشاركة فيه.

وكان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية قد أعلن مشاركة المحافظة في الحدث البيئي العالمي (ساعة الأرض)، من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة؛ للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية، وظهور مصر بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الحدث، رسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية من أجل حماية البيئة ، وأن ذلك يعتبر دعوة للجميع للمشاركة والتفاعل معه.

وأوضح أنه تم إعطاء توجيهات للجهات المختلفة بالمشاركة في هذا الحدث الهام من خلال إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية في جميع المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى وغيرها من الأماكن غير الحيوية .