ساوثجيت يشيد بـ«قسوة» ساكا بعد تألقه في مباراة إنجلترا وأوكرانيا

أشاد جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بما وصفه بـ"القسوة" من جانب جناح الفريق بوكايو ساكا، وذلك بعدما لعب دورا هاما في فوز الفريق على أوكرانيا 2 / صفر.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين في تصفيات كأس أمم أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل، وذلك بعد الفوز على أوكرانيا في ملعب "ويمبلي" اليوم الأحد.

وصنع ساكا، أحد نجوم أرسنال الذي يسعى لخطف لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، الهدف الأول في المباراة لزميله هاري كين في الدقيقة 37.

وبعد ذلك بثلاث دقائق، سجل ساكا الهدف الثاني بتسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى الأوكراني، وهو هدفه الثامن دوليا.

وقال ساوثجيت متحدثا عن هدف ساكا في تصريحات للقناة الرابعة: "إنه إنهاء للهجمة على مستوى عال".

وأضاف: "تلك القسوة جزء مما أضافه لأسلوب لعبه في آخر 18 شهرا، في بعض الأحيان لا تكون متأكدا من أنه سينهي الهجمة بتلك الطريقة، لكنه الآن لديه الثقة أمام المرمى".