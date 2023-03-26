إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق 18 نوفمبر المقبل

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حددت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، 18 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

ودعا دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم، في تصريح صحفي، جميع القوى السياسية بمراعاة المصلحة العامة وحل كل المشاكل التي تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان وغيرها لإنجاح الانتخابات.

وكان البرلمان العراقي الاتحادي شرع بإقرار بنود في قانون الانتخابات البرلمانية في البلاد في ظل معارضة القوى والتيارات المستقلة على خلفية اعتماد البرلمان على قانون انتخابات يمهد لعودة الكتل الكبيرة للسيطرة على مقاعد البرلمان وفق قاعدة سانت ليجو.