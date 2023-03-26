باكستان: نبذل جهودا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام

قال وزير المالية والإيرادات الباكستاني محمد إسحاق دار، إن حكومة بلاده تبذل كل الجهود الممكنة لتوجيه الاقتصاد في الوضع الصعب من أجل وضعه على طريق النمو الاقتصادي المستدام.



وأضاف دار في كلمة ألقاها كضيف رئيسي في مأدبة إفطار أقامتها غرفة التجارة والصناعة في إسلام أباد تكريما للدبلوماسيين الأجانب، أنه من المتوقع أن تفي الدول الصديقة بالتزاماتها مع باكستان التي من شأنها أن تمهد الطريق لإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنعاش الاقتصاد، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.



وأضاف أنه في عام 2016، كانت باكستان اقتصادا صاعدا حيث كان من المتوقع أن تصبح الاقتصاد الـ 18 في العالم، لكنها تواجه الآن تحديات اقتصادية خطيرة.



وأشار إلى أن باكستان لن تتخلف عن السداد وأن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة لإخراجها من وضع صعب من أجل وضعها على طريق النمو الاقتصادي المستدام.



وأشاد بمبادرة غرفة التجارة والصناعة في إسلام أباد لاستضافة مأدبة إفطار للدبلوماسيين.