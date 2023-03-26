 أدبيات سلوكية.. أول تعليق من وزير الرياضة على بيان التعامل مع التجاوزات - بوابة الشروق
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أدبيات سلوكية.. أول تعليق من وزير الرياضة على بيان التعامل مع التجاوزات

محمد عاطف
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 12:09 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 12:11 ص

علَّق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بيان وزارة الرياضة، بتطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية: "اللجنة القانونية في الوزارة، كانت تدرس كل القوانين المرتبطة بحالة الرياضة في مصر، وتوصلت إلى مجموعة من الأدبيات السلوكية واجبة الاتباع في المنظومة الرياضية".

وأضاف: "يتم تعميم البيان على كل المؤسسات والهيئات والأندية"، مضيفا: "تم ذكر مواد في قانون الرياضة، تتعامل مع العديد من التجاوزات".

وواصل وزير الشباب والرياضة: “تم التنسيق مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام؛ لإحداث التكامل بين المنظومة الرياضية والإعلامية


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