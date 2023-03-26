علَّق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بيان وزارة الرياضة، بتطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية: "اللجنة القانونية في الوزارة، كانت تدرس كل القوانين المرتبطة بحالة الرياضة في مصر، وتوصلت إلى مجموعة من الأدبيات السلوكية واجبة الاتباع في المنظومة الرياضية".

وأضاف: "يتم تعميم البيان على كل المؤسسات والهيئات والأندية"، مضيفا: "تم ذكر مواد في قانون الرياضة، تتعامل مع العديد من التجاوزات".

وواصل وزير الشباب والرياضة: “تم التنسيق مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام؛ لإحداث التكامل بين المنظومة الرياضية والإعلامية