رئيس مركز مغاغة بالمنيا يناقش خطة صيانة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة

عقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، اجتماعا مع هندسة كهرباء مغاغة؛ لمناقشة الخطة الموضوعة لمراجعة كفاءة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانا، واستبدال وصيانة الكشافات بالطرق الرئيسية، وعمل حصر بالمناطق التي ليست بها إنارة؛ لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام تقلبات الطقس والرياح الشديدة التي تشهدها المحافظة خلال يومين، وتسهيل عبور المواطنين، وحركة السيارات عن طريق سيارة كهرباء ومعدات الوحدة حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأفاد رئيس المركز، بأن الوحدة المحلية تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الإنارة بالشوارع من خلال المتابعة المستمرة، وحصر أعمدة الإنارة، بإشراف كامل من نواب رئيس المركز، مما يسهم في رفع مستوى إنارة الأعمدة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها.

وشدد على رؤساء القرى والأحياء بتكثيف الحملات الدورية لتلك الأعمال؛ لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.