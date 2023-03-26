منظمة أممية: مشروع قانون الهجرة في بريطانيا يحرم اللاجئين من حق التقدم بطلب للجوء



حذر مندوب المفوضية السامية للشؤون للاجئين في بريطانيا من أن مشروع قانون الهجرة الذي طرحته الحكومة " سيقصر حق اللجوء فعليا في المملكة المتحدة على عدد ضئيل للغاية من اللاجئين".

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن مشروع القانون المثير للجدل، الذي يهدف للتغلب على عبور اللاجئين للقنال، يعود لمجلس العموم غدا الاثنين من أجل مرحلة الدراسة المفصلة، لكي يقوم النواب بدراسته على مدار يومين.

وقالت فيكي تينانت من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن مشروع القانون المقترح يمثل "انتهاكا للقانون الدولي" و"التزامات المملكة المتحدة وفقا لمعاهدة اللاجئين الدولية".

وأضافت: "نحن قلقون للغاية من أن يمثل هذا سابقة عالمية، فهو يلغي فعليا حق طلب اللجوء في المملكة المتحدة ويقصره على عدد ضئيل للغاية من اللاجئين".

وقالت: "نحن نعلم أن الذين يعبرون القنال يعكسون بصورة كبيرة جنسيات دول متضررة من الأزمات والاضطهاد على مستوى العالم".

وأوضحت: "لذلك نحن نتحدث عن دول مثل سوريا وأفغانستان وأريتريا وإيران والعراق وألبانيا، الكثير من هذه الدول، مثلما قلت، جاءت منها أعداد كبيرة من اللاجئين".

وأكملت: "نحن نعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على نظام اللجوء، على عملية اللجوء، وأن نجعلها تسير بصورة جيدة بحيث يمكن للاجئين تقديم طلباتهم".

ويهدف مشروع القانون وقف الاشخاص من طلب اللجوء في المملكة المتحدة في حال وصلوا بسبل غير شرعية، ولكن المفوضية وصفت ذلك "بحظر فعال للجوء".