الزمالك يهزم الطيران ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق الطيران بنتيجة 40-20 وذلك في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر والتي أقيمت على صالة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

وبهذا الفوز ينتظر الزمالك الفائز من هليوبوليس والأهلي في نصف النهائي يوم الخميس الموافق 13 من أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين استعدادا لمباريات المرحلة الثالثة والأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين والتى تبدأ يوم الخميس الموافق 30 من مارس الحالي مع فريق سموحة وتقام المباراة على صالة سبورتج بمحافظة الإسكندرية.

ويقود الفريق فنيا ماتيو جارلدا مديرا فنيا وأحمد رمضان مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.