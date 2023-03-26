إسرائيل تعيد سفيرها إلى المغرب بعد إغلاق التحقيق بتهم التحرش الجنسي

قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية إعادة سفيرها ديفيد جوفرين إلى المغرب، بعد إغلاق ملف التحقيق بارتكابه جرم التحرش الجنسي خلال أداء مهامه، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأحد.

وكانت الخارجية الإسرائيلية استدعت جوفرين في سبتمبر الماضي بعد اتهامات طالته بارتكاب اعتداءات جنسية واختلاس أموال، وهي اتهامات نفاها الأخير.

ووفق ما نشرت الصحافة الإسرائيلية، في حينه، فإن وزارة الخارجية فتحت تحقيقا في مزاعم تتعلق باستغلال النساء المحليات والتحرش الجنسي وجرائم ضد الحشمة.

وفي المغرب، أثارت هذه القضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت منظمة «خميسة» للدفاع عن حقوق المرأة إنها «منزعجة للغاية من صمت السلطات»، مطالبة الحكومة بـ«فتح تحقيق عاجل».

يذكر أن ديفيد جوفرين البالغ 59 عاما كان سفيرا في مصر من العام 2016 إلى أغسطس 2019، وعين رئيسا لبعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أوائل العام 2021، قبل تعيينه رسميا سفيرا لإسرائيل في المغرب.