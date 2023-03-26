نجتس يهزم بكس وهوكس يتخطى بيسرز بدوري السلة الأمريكي

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فاز دنفر نجتس على ضيفه ميلواكي بكس 129 /106 فجر اليوم الاحد بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وفي مواجهة من نوع خاص بين نيكولاس يوكيتش لاعب نجتس وجيانيس انتيتوكونمبو، خرج نجتس فائزا بفارق 23 نقطة.

وسجل يوكيتش 31 نقطة و11 تمريرة حاسمة وست متابعات، كما حظى بدعم زميله جمال موراي الذي سجل 26 نقطة وتسع تمريرات حاسمة وست متابعات، من بينها أربع رميات ثلاثية في الربع الأول.

وأحرز انتيتوكونمبو الفائز بجائزة أفضل لاعب في 2019 و2020، 31 نقطة وتسع متابعات وأربع تمريرات حاسمة لبكس.

وقاد انتيتوكونمبو فريق بكس لإنهاء نصف المباراة الاول متقدما 66 /63، لكن الفريق اكتفى بتسجيل 40 نقطة فقط في النصف الثاني بأكمله.

وتلقى بكس هزيمته الحادية والعشرين مقابل 53 انتصارا.

وفاز اتلانتا هوكس على ضيفه إنديانا بيسرز 143 /130 رغم طرد تراي يانج لإلقاء الكرة اتجاه أحد مسؤولي المباراة.

وتعرض يانج للطرد في الربع الثاني لكن ثمانية من لاعبي هوكس سجلوا عشر نقاط أو أكثر ليقودوا الفريق للفوز على بيسرز.

وتصدر جون كولينز قائمة الهدافين بتسجيله 21 نقطة وأضاف ديجونتي موراي 20 نقطة و12 تمريرة حاسمة وأحرز كلينت كابيلا 17 نقطة و17 متابعة.

وفي باقي المباريات فاز نيو أورليانز بيليكانز على لوس أنجليس كليبرز 131 /110 وبروكلن نتس على ميامي هيت 129 /100 و ساكرامنتو كينجز على يوتا جاز 121 /113 وفينيكس صنز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 125 /105.