انخفاض مؤشر شعور المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال مارس الجاري

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أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر شعور المستهلكين تراجع خلال مارس الجاري في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وانخفاض الإنفاق الخاص.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مؤشر شعور المستهلكين سجل 7ر100 هذا الشهر، بعدما بلغ 9ر101 خلال فبراير الماضي.

ويذكر أن تسجيل قراءة أعلى من 100 يعني أن عدد المتفائلين يتجاوز المتشائمين.

وقال البنك المركزي إن شعور المستهلكين انخفض في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وانخفاض الطلب المحلي.

وكان البنك المركزي قد أبقى على معدل الفائدة للمرة التاسعة عند 5ر3% الشهر الماضي في ظل انخفاض معدل التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.