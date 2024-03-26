عوضت صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرا نحو نصف الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوع الماضي، رغم تزايد الأدلة على أن العقوبات بدأت أخيرا في وضع العراقيل أمام سلسلة إمدادات النفط الروسية.

وارتفعت صادرات النفط الروسية خلال الأسبوع المنتهي في 24 مارس الجاري بواقع 360 ألف برميل يوميا لتصل إلى 3.32 مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت بيانات تتبع حركة ناقلات النفط، التي جمعتها وكالة بلومبرج، تراجع متوسط صادرات النفط الروسية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بنحو 40 ألف برميل يوميا ليصل إلى 3.24 مليون برميل يوميا.

وارتفعت صادرات النفط الروسية في الأسبوع المنتهي في 24 مارس الجاري بعد انتهاء أعمال الصيانة في أهم محطة تصدير روسية في منطقة البلطيق، حيث بدأت العواصف التي ضربت مرارا وتكرارا ميناء روسيا الرئيسي في المحيط الهادئ في الأسابيع الأخيرة في التراجع.