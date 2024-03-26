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تراجع معدل البطالة في فنلندا خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 10:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 10:00 ص

أعلن مكتب الإحصاء الفنلندي، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في فنلندا خلال فبراير الماضي إلى 8ر7%، مقابل 3ر8% خلال يناير الماضي.

وارتفع عدد العاطلين الباحثين عن عمل في فنلندا خلال الشهر الماضي بواقع 31 ألفا و600 عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 289 ألفا و700عاطل، بتراجع قدره 1500 وظيفة عن الشهر السابق.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي عدد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي 66 ألف و700 وظيفة، ليصل إجمالي عدد الوظائف الخالية خلال الشهر الماضي 151 ألفا و400 وظيفة بانخفاض قدره 46 ألفا و900 وظيفة عن الشهر نفسه في العام الماضي.

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