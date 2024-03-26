اليابان منحت عددا قياسيا من الأشخاص صفة لاجئ خلال عام 2023

قالت وكالة الهجرة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن اليابان منحت صفة اللجوء لعدد قياسي من اللاجئين بلغ 303 خلال عام 2023، فقد ارتفع عدد طلبات اللجوء بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2022، وذلك بعد تعافي حركة السفر.



وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن عدد اللاجئين ارتفع بواقع 101 لاجئ مقارنة بعام 2022، فيما تعد زيادة كبيرة، ولكنها مازالت أقل من عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الدول الغربية، حيث إن الكثير منها غالبا ما يستقبل أكثر من 10 آلاف لاجئ سنويا.



وكانت أكبر مجموعة من اللاجئين من أفغانستان بواقع 237 لاجئا، الكثير منهم كانوا يعملون في وكالة التعاون الدولي اليابانية وفروا من أفغانستان عقب أن سيطرت حركة طالبان على البلاد.



ومن بين الجنسيات الأخرى التي استقبلتها اليابان لاجئون من ميانمار بواقع 27 شخصا، وذلك في ظل الصراع الداخلي تحت قيادة الحكومة العسكرية في البلاد، في حين بلغ عدد اللاجئين من أثيوبيا ستة أشخاص، بحسب ما ذكرته وكالة خدمات الهجرة اليابانية.



وارتفع عدد طلبات الحصول على صفة اللجوء في اليابان لتصل إلى 13 ألفا و823 شخصا، فيما يعد ثاني أعلى عدد يتم تسجيله بعد تسجيل 19 ألفا و629 شخصا خلال عام 2017.



وقالت الوكالة "مع انتهاء القيود التي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا، يرتفع عدد المطالبين بالحصول على صفة اللجوء مع تعافي السفر إلى اليابان".