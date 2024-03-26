 بروكسل تحظر شراء المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية - بوابة الشروق
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بروكسل تحظر شراء المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 7:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 7:07 م

أقر مجلس العاصمة البلجيكية بروكسل مقترحا يحظر المشتريات العامة للمنتجات المصنعة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأنه عقب تصويت مساء أمس الاثنين، تبنى المجلس "بالإجماع" المقترح الذي قدمه العضو بينوا هيلينجز.

وطالب القرار السلطة المحلية في المدينة بـ"التأكد من أن مشترياتها لا تفيد الشركات التي تعمل في ظروف لا تحترم القانون الدولي أو حقوق الإنسان أو القانون البيئي".

وفي 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية جديدة بخصوص منتجات المستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير قانونية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين".

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