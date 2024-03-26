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الرئيس الإسرائيلي: علينا الوصول للسنوار لنعيد الرهائن من غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 7:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 7:21 م

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من الوصول إلى زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار "حيا أو ميتا"، للتمكّن من إعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وقال هرتسوج، في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، إنه "فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، الحقيقة هي، وهذا أمر علينا والعالم أن نواجهه، أن كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار".

وأضاف: "في النهاية ليس هناك خيار، يجب أن نواصل القتال، ويجب أن نصل إلى السنوار حيا أو ميتا، حتى نتمكن من رؤية الرهائن في الوطن".

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