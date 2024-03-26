الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج مستشفى الأمل في غزة عن الخدمة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الففلسطيني، خروح مستشفى الأمل في قطاع غزة عن الخدمة.

وقالت الجمعية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، منذ قليل: "تعّبر الجمعية عن بالغ أسفها لخروج ‫مستشفى الأمل‬⁩ عن الخدمة، بعد أن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية اللازمة لطواقمه ومرضاه ونازحيه".

وأشارت إلى حصار المستشفى لأكثر من 40 يوما وقصفه عدة مرات قبل أن تُعيد قوات الاحتلال حصاره مرة أخرى وترغم كل من يتواجد فيه على المغادرة، ليلقى المستشفى ذات المصير الذي حلّ بمستشفى القدس التابع للجمعية في مدينة غزة والذي أخرج عن الخدمة قبل عدة شهور.

وتشهد مرافق القطاع الصحي في غزة، صعوبات بالغة؛ نتيجة نقص الإمدادت والمستلزمات الطبية والصحية، بجانب استقبال عدد كبير من المصابين والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

كما تتعرض المرافق الطبية، لقصف واجتياح مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.