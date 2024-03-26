مكتب نتنياهو: إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الخيالية

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالب حماس في ردها على حل وسط توسطت بشأنه الولايات المتحدة يتعلق بالإفراج عن الرهائن وهدنة.

وقال المكتب في بيان إن قرار حماس برفض حل وسط توسطت بشأنه الولايات المتحدة بأنه "دليل واضح على عدم اهتمامها بمواصلة المحادثات وشهادة حزينة على الضرر الذي تسبب فيه قرار مجلس الأمن"، في إشارة إلى دعوة المجلس إلى وقف إطلاق النار ليلة أمس الاثنين، لم تستخدم ضده الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"؛ ما ساعد على تمريره، ىبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

واتهم مكتب نتنياهو حماس بالعودة إلى "مطالبها المتطرفة" بما في ذلك وقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة.

وأضاف البيان "إسرائيل لن ترضح لطلبات حماس الخيالية".

من جهة أخرى، صرح مسؤول للصحيفة أن إسرائيل استدعت طاقمها التفاوضي من قطر بعد رفض حماس عرضها الأحدث في المحادثات بشأن اتفاق يتعلق بالرهائن وهدنة.



وكان الوفد في الدوحة منذ ثمانية أيام.