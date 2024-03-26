تحرير 161 محضرا تموينيا في 7 مراكز بالدقهلية

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 161 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 7 مراكز ومدن، شملت مراكز ومدن نبروه وطلخا والمنصورة وميت غمر ودكرنس والمنزلة والسنبلاوين.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار إليها شملت المرور على 320 مخبزا على مدار 3 أيام للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها.