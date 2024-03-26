ليلة رمضانية لياسين التهامي على المكشوف بالأوبرا

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا ضمن برنامجها الرمضانى لشيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته، وذلك في التاسعة والنصف مساء الخميس 28 مارس على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.

وأبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الاخيرة أصبح له مريديه وعشاقه، كما أنه يشهد تطويراً غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.