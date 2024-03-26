وزيرة الخارجية الإندونيسية: نأمل تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة بشكل كامل

أعربت وزير الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودى اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن يتم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، والذي صدق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالكامل من قبل الأطراف المشاركة في الصراع.

وقالت وزيرة الخارجية: "نأمل أن يتم تنفيذ هذا القرار بالشكل الأمثل"،مضيفة أن الحكومة الإندونيسية تدعم القرار، الذي تم التصديق عليه من خلال تصويت مجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة أمس الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا).

وأشارت الوزيرة، إلى أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي هو الأول الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن الهجوم الإسرائيلي، الذي يدخل يومه 171، أجبر 85% من سكان غزة على التحول إلى لاجئين وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، في الوقت الذي تضررت فيه أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع.