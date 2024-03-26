واشنطن تشعر بالحيرة تجاه رد فعل إسرائيل على الامتناع عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشعر الولايات المتحدة "بالحيرة" من رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة يوم الاثنين.

وألغى نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن بسبب القرار. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر هذه الخطوة بأنها "مفاجئة ومؤسفة بعض الشيء".

لكن ميلر قال إن الولايات المتحدة لا تزال تتوقع أن تقدم للمسؤولين الإسرائيليين بدائل لهجوم عسكري مخطط له ضد مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وبعد ما يقرب من ستة أشهر من حرب غزة، أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين قرارا لأول مرة يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بمناسبة شهر رمضان.

وأعربت أقوى هيئة في الأمم المتحدة عن "قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

كما تطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية.

ومع ذلك، من غير الواضح إلى أي مدى سيكون للقرار أي تأثير على القرارات التي تتخذها حكومة نتنياهو أو حماس فيما يتعلق بمسار الحرب.

وكان من المفترض أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنجبي، إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين للقاء مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين في واشنطن.

وقال ميلر إن بلينكن كرر خلال الاجتماع رفض واشنطن للهجوم العسكري الإسرائيلي المخطط له في رفح.

وأوضح ميلر في بيان بعد الاجتماع: "شدد الوزير (بلينكن) على أن هناك بدائل لغزو بري كبير من شأنه أن يضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وحماية المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف: "ناقش الوزير بلينكن أيضا الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الإضافية على الفور والحفاظ عليها لتلبية احتياجات المدنيين في غزة".

وحذر حلفاء إسرائيليون آخرون أيضا من شن هجوم على رفح، لكن نتنياهو تعهد حتى الآن بالمضي قدما في الهجوم بغض النظر عن الإدانة الدولية.

وأكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ، أن "إسرائيل لا تزال حليفا وثيقا وصديقا" رغم بعض الخلافات حول السياسة".

ولكن كيربي قال إنه "في حيرة من أمره" بسبب رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزاء قرار الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة يوم الاثنين.

وشدد على أن قرار الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت كان متسقا مع السياسة السابقة.

وقال كيربي: "لقد كنا ثابتين للغاية في دعمنا لوقف إطلاق النار كجزء من اتفاق الرهائن".