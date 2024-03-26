هنية: نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع مع الاحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن «الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية من عدوانه على قطاع غزة»، مشيرًا إلى أنه بدأ يفقد غطاءه السياسي.

وأضاف هنية، عقب لقائه ووفد قيادة الحركة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران: «نمر بمرحلة تاريخية وبمنعطف مصيري في سياق الصراع التاريخي مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى».

وأشار إلى أن المعركة تدخل شهرها السادس، قائلًا إن «الشعب الفلسطيني والمقاومة صامدان أمام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

وشدد خلال كلمته أن واشنطن أصبحت غير قادرة على فرض إرادتها على المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن الاحتلال يخسر مظلات الدعم له.

ولفت إلى أن «قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار رغم تأخره وفجواته يشير إلى أن الاحتلال بدأ يعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة».

وبحث رئيس الحركة خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني اليوم، مجمل التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة على المستوى السياسي والميداني وتداعياتها المختلفة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم أمس.