المفوضية الأوروبية تخضع المنصات الكبرى للتدقيق لمواجهة المعلومات المضللة حول الانتخابات

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نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، قواعد بشأن ما تتوقع أن تقوم به المنصات الكبرى مثل إكس وميتا لمواجهة المعلومات المضللة خلال الانتخابات هذا العام.

ويطلب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي من المنصات الكبرى إدارة خطورة أن تلحق خدماتها الضرر بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى مخاطر أخرى.

ويسمح القانون للمفوضية بتغريم المنصات بنسبة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية في حال لم تواجه بصورة كافية مثل هذه المخاطر.

يشار إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، كما من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية هذا العام في سلوفاكيا وليتوانيا وبلجيكا وكرواتيا والنمسا ورومانيا.

كما تنص القواعد الجديدة على أنه يتعين على المنصات الانتباه بشدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى زائف.

كما تطالب القواعد المنصات بإنشاء فرق داخلية لرصد المخاطر المحلية وتخصيص جهودها لتناسب كل انتخابات معينة وكل دولة.

وقد وقعت معظم المنصات الكبرى مدونة ممارسة طواعية بشأن المعلومات المضللة، تؤكد على ضمان أن لا تروج أنظمتها للمحتوى المضلل أو تكافئه بإيرادات الإعلانات.

وانسحبت منصة إكس من المدونة في مايو الماضي.