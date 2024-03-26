أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الثلاثاء، أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فستقطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.

في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على التهديد، قائلاً إن دعم رئيس كولومبيا لحركة حماس "وصمة عار على جبين شعبه"، مؤكداً: "سنواصل حماية مواطنينا ولن نخضع لأي ضغط"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جانبه، أكد وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أنهم سيخوضون الحرب على غزة حتى النهاية، وأن "الضغط الدولي لن يدفعنا لإنهائها".

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن يبعث رسالة خاطئة، لأنه لا يربط بين مسألة وقف إطلاق النار وعودة الرهائن".

وأمس الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أيدته 14 دولة، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وطالب القرار أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها، إنها "لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس".