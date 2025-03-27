إسرائيل تبدأ تدريبا عسكريا واسعا على جبهة لبنان

بدأت القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدريبا عسكريا واسعا على جبهة لبنان.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه التصعيد الإسرائيلي على لبنان، وسط انتهاكات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بدأ اليوم تمرين واسع النطاق في قيادة المنطقة الشمالية تشارك فيه الفرقتان 91 و146، وبمشاركة سلاح الجو وسلاح البحرية والشرطة وسلطة الإطفاء والإنقاذ وقوات التدخل لحماية البلدات الإسرائيلية"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وشنت إسرائيل، في 8 أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل 1280 خرقا له، ما أدى إلى استشهاد 102 شخص وإصابة 333 آخرين على الأقل، حسب إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وأشار أدرعي إلى أن التمرين يحاكي "سيناريوهات معقدة ومتنوعة دفاعيًا وهجوميًا.

كما يجسد تعزيز حماية البلدات الحدودية المحاذية للسياج الأمني إلى جانب سيناريوهات عديدة تدمج بين قوات الأمن التي تعمل في المنطقة"، بحسب تعبيره.